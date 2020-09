Opnieuw Gouden Griffel voor Westera (en Weve)

Westera en Weve vormen een gouden duo. In 2015 ontving Westera ook al een Gouden Griffel voor haar boek ’Doodgewoon’, dat eveneens door Sylvia Weve werd geïllustreerd. En ’Uit elkaar’ werd eerder dit jaar ook al beloond met de Woutertje Pieterse Prijs.

Eigenlijk is de Gouden Griffel alleen bestemd voor de auteur van een kinderboek, maar in dit geval is het werk van Westera en Weve dusdanig met elkaar verweven, dat de twee lastig los van elkaar te zien zijn. Alle gedichten over de liefde die overging in ’Uit elkaar’ zijn uiteraard wel van de hand van Bette Westera, maar de jury prijst zeker ook de illustraties en de vormgeving die het schrijfwerk alleen maar versterken.

Volgens de jury ’trekt Westera sneller kloppende harten in deze bundel vol overtuiging en met indrukwekkende precisie uit elkaar. Dat resulteert in humor, waarbij de donkerste hoeken belicht worden en tevens de nuchtere kanten verkent worden. Tussen die uitersten door beweegt en schuurt het. De tekeningen, de versplinterde weergave van woorden, de textuur en de bladspiegel maken er een compleet kunstwerk van. De Japans gebonden bladzijden geven ten slotte een voelbare spanning: met het uit elkaar gaan maak je iets los.’

Ook werd bekend gemaakt dat Hup Herman!, geschreven en geïllustreerd door Yvonne Jagtenberg, het Gouden Penseel ontvangt, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek van 2020. Vorig jaar ontving Jagtenberg het Gouden Penseel ook al voor haar boek Mijn wonderlijke oom.

Met de uitreiking van de Gouden Griffel en het Gouden Penseel is de Kinderboekenweek officieel van start gegaan. Omdat het Kinderboekenbal wegens corona niet door kon gaan, werden beide winnaars dinsdagavond verrast in het NOS Jeugdjournaal op NPO 3. De Kinderboekenweek, die nog tot en met 11 oktober duurt, staat dit jaar in het teken van ’En toen?’ waarbij geschiedenis centraal staat. Wie in deze periode voor tenminste €12,50 aan kinderboeken aanschaft, krijgt het Kinderboekenweekgeschenk ’De Diamant van Banjarmasin’ van Arend van Dam cadeau.