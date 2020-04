Zus van Waldemar Torenstra overleden

De oorzaak waaraan Elzelien op 1 april is overleden is niets bekend. Vanwege de huidige coronamaatregelen is ze woensdagochtend in kleine kring in Amsterdam begraven, zo valt te lezen op de rouwkaart die is gedeeld op Facebook. „We zijn meer dan kapot van verdriet maar zo dankbaar dat we er mogen zijn voor Elzelien”, laten haar dierbaren weten.

Elzelien was manager bij een kinderdagverblijf in de hoofdstad.