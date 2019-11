’Jesse Klaver is leider van de toekomst’

De Time 100 Next is een afgeleide van de jaarlijkse Time 100 met de meest invloedrijke mensen van het moment. De GroenLinks-leider is de enige Nederlander in de lijst. Hij staat tussen verschillende grote namen uit de politiek, entertainment en sportwereld. Zo hebben bijvoorbeeld ook zangeressen Camila Cabello en Billie Eilish en rapper Lil Nas X een plekje verworven.

Het is niet de eerste keer dat Klaver Time Magazine haalt. In mei stond er een groot interview met The Dutch Justin Trudeau in het blad.