Girls Aloud brengt muziek uit ter ere van jubileum debuutalbum

In mei van dit jaar zal de nieuwe muziek komen, zegt Walsh. Het debuutalbum van de van oorsprong vijfkoppige groep verscheen in mei 2003. „We hebben wat leuke alternatieve versies van nummers en kleiner heruitgaven om daar bij stil te staan. Want het is een ’big deal’.”

Walsh sluit echter uit dat de dames weer de studio ingaan om compleet nieuwe nummers op te nemen. „We doen niet echt iets samen als groep om voor de hand liggende reden”, zegt ze tegen de tabloid.

Girls Aloud ontstond in 2003 uit de talentenjacht Popstars - the Rivals. In Nederland scoorde de groep hits met nummers als Jump en Sound of the Underground. Girls Aloud bestond naast Walsh uit Nicola Roberts, Cheryl, Nadine Coyle en Sarah Harding. Harding overleed in september 2021 op 39-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker.