Hilary Duff walgt van geruchten over mensenhandel

„Ik weet dat iedereen verschrikkelijk verveeld is op dit moment maar dit is echt walgelijk”, schrijft Hilary op Twitter. „Wie dit bedacht heeft en die rommel het universum in heeft gestuurd, moet z’n verdomde telefoon een tijdje wegleggen. Zoek een hobby.”

Hilary’s woordvoerder verduidelijkt tegenover E! News dat het een ’verzonnen, walgelijke internetleugen is die door trollen en idioten is verspreid’. „Iedereen die Hilary kent, weet wat een geweldige moeder ze is, en dat behoeft geen verdere uitleg. Het zou beter zijn als de mensen die zoveel tijd hebben, hun energie gebruiken om de échte problemen op te lossen.”