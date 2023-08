Rapper Melvin Barcliff (50), bekend van Timbaland & Magoo, overleden

Melvin ’Magoo’ Barcliff is op 50-jarige leeftijd overleden, melden verschillende Amerikaans media. De rapper was vooral bekend als helft van het duo Timbaland & Magoo, samen met de producer die later beroemd werd door zijn samenwerkingen. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Timbaland en ’Magoo’ in 2011. Ⓒ Getty Images