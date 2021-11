For one night only-kijker ziet wederom geen intieme delen BN’ers

De deelnemers van For one night only. Ⓒ Talpa

Tv-kijkers zagen donderdagavond bij For one night only wederom geen geslachtsdelen van bekende Nederlanders. In de tweede editie van het programma, waarin BN’ers strippen om aandacht te vragen voor kankeronderzoek, bleven de intieme delen geheim voor de kijkers thuis.