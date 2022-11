Veiling kunstcollectie Microsoft-oprichter Paul Allen breekt alle records

De veiling gaat dan ook de geschiedenisboekjes in als ’die van de meest kostbare privécollectie ooit die onder de hamer kwam.’ Niet minder dan vijf topstukken behaalden elk een bedrag van meer dan $100 miljoen. Het pointillistische schilderij De drie modellen (kleine versie) van de Franse kunstenaar Georges Seurat bracht ruim $149 miljoen op. Een recordbedrag. Ook het landschap van Paul Cézanne, getiteld De berg Sainte-Victoire, verruilde van eigenaar voor een duizelingwekkend bedrag: $137 miljoen. Een boomgaard met cipressen van Vincent van Gogh bracht een stevige $117 miljoen op.

Magische grens

Ook een belangrijk doek van Paul Gauguin, Moederschap II uit 1899, ging door de magische grens van $100 miljoen en tikte ruimschoots de $105,7 miljoen aan. Ook het berkenbos dat Gustav Klimt schilderde doorbrak alle verwachtingen en behaalde een recordprijs van $104,5 miljoen.

Het geld dat met de veiling wordt opgebracht, gaat in zijn geheel naar diverse goede doelen. Paul Allen, die samen met zijn jeugdvriend Bill Gates het softwarebedrijf Microsoft oprichtte, bepaalde in zijn testament dat de opbrengst van zijn kostbare kunstcollectie naar liefdadigheidsinstellingen en -projecten moest gaan. „Het was zijn doel om de wereld beter en mooier te maken”, aldus Marc Porter, directeur van Christie’s Amerika.

Zijn collega Max Carter, verantwoordelijk voor de 20ste en 21ste kunst bij het veilinghuis, is deze veiling echt uniek in zijn soort. „Allen bracht 500 jaar kunst van de allerhoogste kwaliteit bijeen. Zoveel fantastische meesterwerken bij elkaar in een veiling zullen we niet snel nog eens zien.”