’Met zijn auditie pakte Jim ons al voorgoed in’

Wat niet wegneemt dat we uitermate tevreden zijn met Jim van der Zee. Met zijn ’blind audition’ pakte hij ons al voorgoed in. Van der Zee, bepaald geen showman, verpletterde ons met zijn eigen straatmuzikantversie van de Portugese Songfestivalkraker ’Amar Pelos Dois’. Wat een prachtstem. Het maakte daarna eigenlijk niet meer uit wat hij ging zingen.

Waylon nam vroeg in de uitzending al een voorsprong op de eindzege van Jim: „Voor mij ben jij dit jaar The Voice of Holland”, liet hij weten. „Elke plaat die jij uitbrengt wil ik gewoon echt kopen.” Zijn coach Anouk sloot zich bij Waylon aan: „Als het aan de coaches had gelegen, zou jij winnen”, zei ze. „Maar wat er ook gebeurt, maakt niet uit, ik voel dat dit het begin is van een lange carrière.”

Met alle gastoptredens werd de finale van The Voice Of Holland een feestje. Kimberly kwam nog even terug met The Ladies Of Soul. Vinchenzo was er. En Gerard ’met een klein konijntje boven mijn bil’ Joling die met Samantha ’Eenzaam Zonder Jou’ van André Hazes vertolkte. Zij weet zich verzekerd van een gastoptreden bij de Toppers later dit jaar. De jurk heeft ze al.

Hoogtepunt

Mooiste van de hele avond is ’Vincent’ van Don McLean, uitgevoerd door Jim van der Zee. Zelfs McLean was een paar weken geleden blij verrast. Terecht. Jim’s versie van Vincent is een absolute puntenpakker. Goud. Alleen dat moet goed zijn voor een luxere camper voor zijn muzikale tripjes door Europa.

Dieptepunt

De juryleden waren dit jaar fantastisch en hebben dit seizoen naar nieuwe hoogte gebracht. Het was het jaar van de coaches. De aanstekelijke wisselwerking tussen Sanne, Waylon, Anouk en Ali was maandenlang heerlijk om naar te kijken. Echt genieten. Maar tijdens de finale bakten ze er niks van. Het slijm droop van het scherm. Iedereen deed het fantastisch.

Gelukkig was er Samantha die grossierde in one-liners als ’Hazes is de basis’ en ’Ik ben van de Hollandse pot, letterlijk en figuurlijk’.

Verrassing

Dat er van ’Let Me Try Again’ van Frank Sinatra niet eerder een Nederlandstalige cover is gemaakt, tenminste niet dat wij weten, is eigenlijk een grote schande. Samantha stond er en deed ’Geen Je Weer Aan Mij’ maar eventjes. Haar persoonlijkheid deed de rest.

En volgend jaar?

Volgend seizoen neemt Lil Kleine de plek van Sanne Hans over als coach. Gaaf dat het immens populaire Nederhop een plek krijgt in de show. Ons land barst van talent in deze scene. We zijn benieuwd of er een coach in Lil Kleine schuilt, maar zijn winnaarsmentaliteit belooft veel.