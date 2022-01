Premium Het beste van De Telegraaf

Cabaretier ziet zijn debuut in Carré vervliegen René van Meurs: ’Ik doe niet meer alsof’

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Cabaretier René van Meurs, die vorig jaar ook aan Expeditie Robinson meedeed: „Ik twijfel niet meer of ik wel op dat podium thuishoor.” Ⓒ Foto Anne van Zantwijk

Cabaretier René van Meurs zou aanstaande vrijdag zijn allerlaatste voorstelling van Hunkert in Carré spelen en daarmee debuteren in het Amsterdamse theater. De verlengde lockdown voor de cultuursector gooit echter roet in het eten en of er snel een herkansing volgt, is nog maar de vraag. Met een baby op komst en de start van de try-outs van zijn nieuwe programma 2636 zit zijn agenda de komende tijd al bommetjevol.