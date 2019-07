Drentse volkszanger Jannes scoort opnieuw een nummer 1-album

Volkszanger Jannes: „Wat is er nou fout aan Nederlandstalige muziek!?” Ⓒ Foto Aldo Allessie

Het stond er écht, vorige week vrijdag. Volkszanger Jannes bezette met zijn nieuwe album Liever bij jou de bovenste plek in de Album Top 100. Niet voor het eerst ook dat de Emmenaar zichzelf daar terugvindt. Of er een feestje gevierd is afgelopen weekeinde? „Oh absoluut!”