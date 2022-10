Simon Cowell probeerde als kind een bus te kapen

Simon Cowell was als een kind een ware ’nachtmerrie’, zo onthult hij in gesprek met The Sun. De producent geeft tal van voorbeelden om aan te geven hoe erg zijn gedrag soms was, maar stelt tegelijkertijd ook juist ’ongelooflijk verlegen’ te zijn geweest.