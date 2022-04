Tinder Swindler: ik ben met Lil Kleine naar Ibiza geweest

„Lil Kleine vindt me erg leuk, we hadden lol”, vertelt de Israëliër in een livestream op Instagram. Volgens Hayut gingen hij en Lil Kleine samen uit in onder meer de Amsterdamse club Mad Fox en gingen ze zelfs samen naar Ibiza. „We waren ook nog met Martin Garrix”, stelt hij. „Vraag hem maar naar ’Simon met de Ferrari’, dan weet hij wie je bedoelt.”

Wat er waar is van deze beweringen blijft in het midden, al staat de oplichter natuurlijk niet bekend om zijn grote betrouwbaarheid. Het management van Lil Kleine was niet bereikbaar voor commentaar.

In de Netflix-documentaire komen drie vrouwen aan het woord die zeggen slachtoffer te zijn van Leviev, die werd geboren als Shimon Hayut. Ze ontmoetten hem via de datingapp Tinder en maakten later duizenden euro’s naar hem over omdat hij zogenaamd in nood verkeerde. Hij heeft meerdere malen ontkend een oplichter te zijn.