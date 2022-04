Will Smith komende tien jaar niet welkom bij Oscars na klap aan Chris Rock

Het bestuur van de Academy kwam vrijdag bijeen om de consequenties te bepalen van de klap die Smith bijna twee weken geleden uitdeelde aan Chris Rock. De directie zou eigenlijk pas op 18 april praten over de gevolgen van de klap, maar vervroegde de meeting omdat Smith zelf al zijn lidmaatschap opzegde.

„De 94e Oscars moest een viering zijn van de vele mensen in onze gemeenschap die het afgelopen jaar ongelooflijk werk hebben afgeleverd”, aldus het bestuur in een mededeling. „Alleen zijn die momenten overschaduwd door het onaanvaardbare en schadelijke gedrag van Mr. Smith op het podium.”

De Academy zegt ook dat de situatie tijdens het incident op 27 maart niet goed is aangepakt. „Dat spijt ons. Dit was voor ons een kans om een voorbeeld te stellen voor onze gasten, kijkers en onze Academy-familie over de hele wereld, en we zijn tekortgeschoten.”

Alopecia

Smith gaf Rock een klap omdat die een grap maakte over zijn vrouw Jada Pinkett Smith. De actrice lijdt aan de haarziekte alopecia. Rock bracht haar in verband met G.I. Jane, een film waarin Demi Moore met gemillimeterd haar een militair met die bijnaam speelt. Die grap schoot bij Smith in het verkeerde keelgat, waarna hij het podium beklom en Rock een tik gaf. Ook schreeuwde hij dat Rock haar naam niet meer mocht noemen.

Smith heeft in een korte verklaring aan Amerikaanse media laten weten dat hij de beslissing van de Academy accepteert en respecteert.