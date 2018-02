Kater na finale The Voice

Samantha deed met een uniek repertoire mee aan de grootste talentenjacht op de Nederlandse tv: louter Nederlandstalig. Waarmee zij tijdenlang amper een voet aan de grond kreeg. Er werd vaak lacherig over de zangeres gedaan, of ze werd geboycot; in een hoek gegooid. De deuren bleven dicht. Haar deelname aan The voice of Holland heeft die wagenwijd opengezet.

„Ik heb heel veel plannen”, vertelt het talent. „Er gaan echt hele leuke dingen gebeuren. Ik word denk ik wel wakker met een kater, een hele grote, maar van de drank”, zegt ze lachend. „Het is goed zo. We gingen er na vorige week allemaal een beetje van uit dat Jim zou gaan winnen. Elke plek die ik hoger kwam dan de vierde, was meegenomen. Dit is toch bizar. Ik ben wel vaker tweede, ik raak eraan gewend. Het is inmiddels mijn lievelingsgetal.”

Samantha brak al even op het podium na het zingen van haar eigen single Geef je weer aan mij (een Nederlandse bewerking van Frank Sinatra’s Let me try again). Na afloop van de show bleven de waterlanders vloeien.

„Omdat ik zo’n lange weg hiernaartoe heb afgelegd. Daarom vergeleek ik het in de show ook met de Olympische Spelen. Die mensen leven vier jaar lang toe naar één punt en daar heb ik vijftien jaar naartoe gewerkt. Dat je dan op het podium staat en weet dat je voor de laatste keer je liedje zingt, maakt het even heel zwaar. Dan komt alles naar boven. Alle shit die ik heb gehad.”

Nu kijkt ze vooral vooruit. „Ik ben echt tevreden en trots op wat ik heb bereikt: dat Nederlandstalige muziek het zover heeft weten te brengen bij The Voice is toch echt wel een klein wondertje. Voor mijzelf heb ik daarmee gewonnen, ja. Eigenlijk vond ik het halen van de finale vorige week ook al een grote overwinning.”

Wat er de komende tijd ook op haar afkomt - de zangeres treedt onder meer op bij het Muziekfeest van het jaar en De Toppers in de Amsterdam ArenA - Samantha blijft daarnaast wel deeltijd administratief medewerkster bij een cateringbedrijf. „Ik vind het heerlijk om met beide benen op de grond te blijven staan en dat wil dat vast blijven houden. Als je alleen maar gaat zingen zie je toch vaak dat mensen een beetje gaan zweven. Dat wil ik gewoon niet.”

Jim van der Zee, die naast Samantha ook Nienke Wijnhoven en Demi van Wijngaarden versloeg in de finale, laat de komende dagen alles even bezinken. Hij is licht beduusd na de winst. „Het was wel een soort van stoute gedachte”, zegt de zanger, die liever geen favoriet genoemd wilde worden. „Maar die zette ik dan direct weer uit; dat werkt niet voor mijn focus. Ook al stond ik de hele tijd voor in de polls. Toen mijn naam echt werd gezegd, dacht ik pas: dit is binnen.”

Zijn coach Anouk had een vooruitziende blik over het Voice-goud, tijdens de blind auditions. „Toen ik de eerste klap op de knop gaf, dacht ik: daar is tie. Het is te gek dat Jim heeft gewonnen, maar het had niet echt uitgemaakt. Voor alle drie niet”, zegt ze doelend op haar pupil Nienke en Samantha. Ook zij zat eerst in het team van Anouk, tot de coach bij de battles voor Nienke koos. Sanne Hans ging er met Samantha vandoor na een ’steal.’ „Ze zijn allemaal super muzikaal dus dat vindt zijn weg wel. Voor Jim is dit gewoon de kers op de taart.”

