Nieuwe zorgen en aanpassingen in agenda: Toch meer aan de hand met Elizabeth?

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Koningin Elizabeth, de oudste en langst regerende vorst ter wereld, moest de afgelopen week rust houden na haar ziekenhuisopname. Ⓒ Getty Images

Koningin Elizabeth zorgde vorige week in het Verenigd Koninkrijk voor tumult door voor het eerst met een wandelstok in het openbaar te verschijnen. Terwijl wat houvast voor een 95-jarige toch helemaal niet zo gek zou moeten zijn. Groter werden de zorgen in de dagen daarna, toen ze achtereenvolgens op het laatste moment een bezoek aan Noord-Ierland moest afzeggen en een nacht in het ziekenhuis doorbracht. Daarna deed het paleis er alles aan de buitenwereld ervan te overtuigen dat er eigenlijk niets aan de hand was en de vorstin haar werkzaamheden alweer had hervat.