Haalt BOND nog de BIOS?

Nog één keer speelt Daniel Craig James Bond, in No Time To Die. Grote vraag is... wanneer krijgt het publiek de film te zien? Ⓒ BSR Agency

Komt er van uitstel in dit geval misschien zelfs wel afstel? No time to die, de 25e film in de James Bond-reeks, zou aanvankelijk in november 2019 in de bioscopen te zien zijn. Inmiddels is de première al meermaals uitgesteld, heeft er een regisseurswissel plaatsgevonden en is het, zo gonst het in Hollywood, überhaupt de vraag of de film de bioscopen nog wel zal bereiken...