Bedenker Japanse mangaserie verdronk tijdens reddingsactie

In Stars & Stripes, de krant van het Amerikaanse ministerie van Defensie, wordt majoor Robert Bourgeau geëerd voor een reddingsactie die hij begin juli in Japan ondernam. Hierbij redde hij twee Japanners en een Amerikaanse soldaat die voor de kust van Okinawa in Japan in een sterke stroming terecht waren gekomen.

Volgens getuigen sprong Takahashi ook in het water om de zwemmers te redden, maar hierbij kwam hij zelf om het leven. „Hij is een held”, aldus majoor Bourgeau tegen de krant. „Hij stierf terwijl hij probeerde iemand anders te redden.”