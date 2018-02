Johan Derksen: ’Roxeanne Hazes is een waardeloze zangeres’

Derksen had gisteravond in tv-programma Voetbal Inside geen goed woord over voor de zangeres, die voor haar single In mijn bloed de muziekprijs ontving in de categorie Nederlandstalig. „Roxeanne Hazes is een parodie op een zangeres. Ze komt tegenwoordig regelmatig bij De Wereld Draait Door – dat moet ze niet doen, want dan moet ze live zingen. Ik heb nog nooit een beroepszangeres zó vals horen zingen, ze kan er helemaal niks van.”

Vervolgens legt Derksen uit waarom hij denkt dat Roxeanne de Nederlandse equivalent van een Grammy-award in de wacht heeft gesleept. „Ze heeft nu een prijs gewonnen voor de beste productie, maar ik heb ook in de platenindustrie gewerkt. Kijk, als ze een plaatje van drie minuten maken, dan zetten ze de muziek – gemaakt door beroepsmuzikanten en studiojongens – op de band en dan gaat zo’n juffrouw ieder zinnetje een voor een inzingen. Vervolgens worden er knipjes gemaakt en dan halen ze de beste zinnetjes eruit. Ze plakken het aan elkaar en dan denk je dat je met een fantastische zangeres te maken hebt. Tenminste, als je een goede technicus of producer hebt.”

’Waardeloze zangeres’

De zwangere Roxeanne en haar begeleidingsband vormen dit seizoen de huisband van De Wereld Draait Door, waarin ze elke laatste vrijdag van de maand te zien zijn in de media-uitzending van het tv-programma. Dit zonder succes, aldus de oud-hoofdredacteur van weekblad Voetbal International. „Dan gaat mevrouw daar live staan te zingen en dan zakt ze door het ijs. Neem maar van mij aan dat het een waardeloze zangeres is.”

Derksen was jarenlang manager van bluesband Cuby + Blizzards en staat bovendien wekelijks in schouwburgen en theaters, waar hij te zien is met muzikanten voor de voorstelling Johan Derksen en de Pioniers van de Nederpop.