Nicki Minaj vergrootte achterwerk met injecties

De Amerikaanse sprak in een podcast van mediapersoonlijkheid Joe Budden openhartig over de ’billen-shots’. Minaj deelt dat de rappers in haar omgeving aan het begin van haar carrière voortdurend over omvangrijke achterwerken spraken. Onder meer collega Lil Wayne sprak ’over grote billen’ en had volgens Minaj regelmatig ’een nieuwe ’chick’ over de vloer’. Deze ’muses’ van Wayne brachten altijd ’een nieuwe grote kont’ naar de studio, deelt de rapster de luisteraars mee.

„Ik hoorde ze alleen maar praten over grote billen en had het gevoel niet compleet of goed genoeg te zijn, niet zo goed als deze meisjes.” De artiest geeft toe dat dit haar indirect heeft overtuigd haar eigen bilpartij aan te passen.