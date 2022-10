Seks, status en afgunst op Sicilië

Hoe kun je een tweede seizoen maken van een show waarvan het eerste seizoen perfect is? The white lotus kreeg lovende reviews in de prominentste kranten. De sociaalmaatschappelijke satire over alle debatten die de afgelopen jaren de boventoon voeren, die ook nog een keer prachtig geschoten was, wist precies de juiste snaar te raken.

Het eerste seizoen van de serie wist op een vermakelijke maar intelligente manier het debat over klasse en privilege op de hak te nemen, en tegelijkertijd door te laten dringen. De setting: een luxe resort op Hawaii, waar mensen uit de Amerikaanse bovenklasse naartoe reizen voor een ‘droomvakantie.’ Maar iedereen weet: op vakantie kun je jezelf niet achterlaten. En die illusie dat dat wel kan, wat iedereen wil op een paradijselijk strand, pakt uit op verschillende confronterende manieren. Stelletjes waarbij verschil in geld en status hun emotionele relatie tot elkaar beïnvloeden en ‘woke’ tieners die, wanneer ze geconfronteerd worden met hun eigen privileges geen verantwoordelijk nemen.

Ongemak

In het tweede seizoen geen gebrek aan ongemak onder de nieuwe stelletjes en groepjes die op vakantie zijn in het luxe White Lotus resort. Dit keer niet op Hawaï, maar op Sicilië. Theo James speelt Cameron, een rijke, hippe zakenman die met zijn vrouw Daphne en zijn oude studievriend Ethan en diens nukkige vrouw Harper op vakantie gaan.

Ethan is een nerd die ’per ongeluk’ schatrijk is geworden. Denk start-up, Silicon Valley, die hoek. En het laatste wat hij en zijn advocatenvrouw Harper willen zijn is het zoveelste onaangename rijkeluisstel, dat zich enkel interesseert voor zichzelf. Bovendien vertrouwt Harper de uitnodiging voor de luxe trip niet helemaal, en wil ze met elke interactie benadrukken dat ze zich te goed voelt voor de ’leegheid’ van het andere stel.

„Ze zijn een soort van vrienden, maar hebben tegelijkertijd een hekel aan elkaar’, zegt James. „De mannen zijn altijd competitief met elkaar geweest. Hun interacties gaan over vriendschap maar ook over de giftigheid tussen hen waardoor het al snel best donker wordt.”

Dat klopt, en dat is precies wat je als kijker wil zien. Wanneer Daphne, Harper meeneemt op een dagtripje en een nacht wil wegblijven om haar wederhelft jaloers te maken, ontstaat er al snel een precaire situatie voor de mannen. Een dynamiek die boeiend is om naar te kijken, zeker omdat de karakters zo onuitstaanbaar en tegelijkertijd menselijk zijn, precies wat zo knap is aan wat White doet.

Dit seizoen gaat naast klasse niet over ras, maar over seks, en de veranderende maatschappelijke normen daarover. Twee lokale Italiaanse jonge vrouwen, die zich het chique hotel in weten te manipuleren via een seksverslaafde filmproducent, leggen de hypocriete houdingen van de gasten op dat vlak, scherp bloot.

Volgens James sloeg het eerste seizoen zo aan omdat het laat zien „hoe dit soort mensen zich door de wereld bewegen en mensen om zich heen vernietigen, zonder er überhaupt over na te denken”, zegt hij. „Het is een commentaar op klasse en rijkdom, maar op beide kanten van het politieke spectrum. Er is commentaar op het stel dat zijn schouders ophaalt over stemmen en het extreem veroordelende stel daarover, dat weer dealt met eigen giftigheid in hun relatie. Die complexiteit zit in elke scene.”

Karikatuur

De enige die we zien terugkeren uit het eerste seizoen is Jennifer Coolidge, ooit wereldberoemd geworden als ‘Stiflers mom’ in American Pie, en de man die ze ontmoette eind seizoen een, waar ze inmiddels mee getrouwd is. Had ze in het eerste seizoen als Tanya, ondanks haar egoïstische karakter, nog enige sympathie, in het nieuwe seizoen is ze helaas onuitstaanbaar. Haar karakter is te clichématig, en dat is ook wat we zien bij een paar andere dynamieken: het ligt er dit seizoen in de dialogen nét iets te dik bovenop wat White wil overbrengen. Daardoor liggen karikaturen op de loer.

Maar die schoonheidsfoutjes zijn prima verteerbaar, want er is genoeg om te compenseren. Zoals in de dynamiek tussen de seksverslaafde filmproducent Dominic die met zijn lieve, knappe zoon Albie en vader Bert, hun Siciliaanse roots komen ontdekken. Zijn vrouw en dochter zijn niet mee, leren we in een confronterend telefoontje dat hij pleegt in het begin. Die hebben namelijk een hekel aan hem, iets wat hij maar niet lijkt te kunnen bevatten aangezien hij toch ’sorry’ heeft gezegd voor zijn wangedrag?

Buitensporig

De grootvader, gespeeld door de fenomenale F. Murray Abraham, biedt wat inzichten in hoe zoonlief is geworden als hij is. Het spelen van die Italiaanse macho opa, die zich moet verhouden tot een kleinzoon die een zachtere tijdsgeest uitdraagt en een verknipte, seksverslaafde zoon, was een fijne rol, voor Abraham: „Ik kan me niet herinneren de laatste keer dat ik er zo van heb genoten een bepaald karakter te spelen. Hij is grappig, buitensporig en charmant. Ik heb het gevoel alsof ik hem ken en meteen heel graag mag. Zijn zonden vergeef ik hem, ik probeer die van mezelf ook te vergeven!”