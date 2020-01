Dochter Bill Gates verloofd met Egyptische miljonair

„Nayel Nassar, je bent me er eentje. Je hebt me absoluut dit weekend verrast bij een van de belangrijkste locaties die te maken heeft met onze gedeelde passies. Ik kan niet wachten om de rest van ons leven met jou te leren, groeien, lachen en van elkaar te houden. Ja! Een miljoen keer”, aldus Jennifer op het sociale medium.

Net als Jennifer, is Nayel ook actief in de paardensport als springruiter op Grand Prix-niveau. Nayels ouders hebben een miljoenenbedrijf in architectuur en interieurontwerpen in Koeweit, zelf heeft hij een training- en salesbedrijf in San Diego.