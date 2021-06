Armie Hammer ingecheckt bij verslavingskliniek

„Mensen denken dat Armie altijd een leven vol privileges heeft gehad en daardoor geen problemen zou hebben. Maar dat is niet zo. In luxe opgroeien betekent niet dat je geen struggles hebt. Hij is vastberaden om nu hard aan zijn gezondheid te werken, zodat hij ook voogdij over zijn kinderen krijgt. Het feit dat hij zijn fouten erkent en die goed wil maken is een stap in de goede richting”, aldus een bron.

Chambers vroeg in juli 2020 de scheiding van Hammer aan, een aantal maanden voordat de acteur onder vuur kwam te liggen nadat diverse vrouwen hem ervan beschuldigden hen seksueel misbruikt te hebben. Tot op heden ontkent hij zich daar schuldig aan gemaakt te hebben en meent Hammers advocaat ’dat seksuele handelingen die plaatsvonden tussen cliënt en een andere persoon altijd wederzijds waren’.