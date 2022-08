Ruim half miljoen wachtenden voor Coldplay

Wie donderdag hoopte een kaartje in de wacht te slepen, ziet zijn kansen met de seconde kleiner worden. Op het moment van schrijven staan maar liefst ruim 570.000 mensen in de rij voor een ticket. Op sociale media heerst dan ook vooral veel woede over de gang van zaken. Tal van gefrustreerde fans delen screenshots van de wachtrij, maar de grootste frustratie zit hem in de enorme hoeveelheid aangeboden tickets op doorverkoopsites.

Maar ook over de ticketprijzen is men niet te spreken. Een van de gelukkigen die ’slechts’ 5000 wachten voor zich had, kwam al snel van een koude kermis thuis toen hij ontdekte dat er geen reguliere tickets meer beschikbaar waren: „Alleen nog kaarten van 564 euro te koop. Waar zit je dan? Achter het drumstel of zo. Bullshit.” Dat is ruim tien keer zo veel als de vanaf prijs van 56 euro...

Coldplay staat in juli 2023 drie avonden in de Johan Cruijff ArenA. De band kondigde maandagochtend de Europese en Britse data aan voor de Music Of The Spheres World Tour. Vanwege de grote belangstelling werd woensdag een extra show toegevoegd. De Britse band speelt naast de eerder aangekondigde shows op 15 en 16 juli ook op dinsdag 18 juli in Amsterdam.

Coldplay reist al sinds maart de wereld rond met zijn Music Of The Spheres World Tour. Sinds het begin van de tournee zijn er al meer dan vier miljoen tickets verkocht voor de concerten in Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en Europa.