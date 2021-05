Kapotte camera oorzaak technische problemen halve finale Songfestival

Vlak voordat Ierland als zevende land zou optreden in de halve finale werd geschakeld naar presentatrice Chantal Janzen in de greenroom. Zij hield vervolgens een praatje over de app van het Songfestival, terwijl er achter de schermen druk overleg was. „Tijdens Noord-Macedonië riep de regisseur iets en dat klonk niet heel goed”, vertelde Bakker. „Het bleek dat er een camera, camera vijf, helemaal mee was opgehouden. Wat je dan moet gaan doen is vooruitkijken en nagaan hoe je dat kunt opvangen. Dat heeft de ploeg waanzinnig opgepakt.”

Terwijl Janzen al improviserend de show gaande hield, was het achter de schermen ’even stressvol’. „Camera vijftien heeft het overgenomen. Maar dan moet je die hele show vooruit gaan kijken en nagaan welke shots nog komen.” Bakker vindt dat het ’dingetje’ niet alleen achter de schermen goed is opgepakt, ook Janzen ’deed het fantastisch’. „Ze pakte het naadloos op. De kijker heeft er niets van gemerkt.”

