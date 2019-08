Diana Matroos weg bij Buitenhof

„In goed overleg” is afscheid genomen van de presentatrice. Het is niet duidelijk waarom Matroos weg gaat. „De VPRO is druk bezig met haar opvolging”, stelt de omroep. Tot die tijd neemt Jort Kelder de honneurs waar. Kelder had eerder laten weten te stoppen bij Buitenhof, omdat zijn ’stage erop zat’.

Pieter Jan Hagens keert na een jaar sabbatical terug als presentator. De NPO-coryfee maakte het afgelopen jaar een zeilreis waar hij al lang van droomde. Ook Hugo Logtenberg is weer van de partij.

Het nieuwe seizoen van het praatprogramma gaat zondag van start.