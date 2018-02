Temptation-Megan: ’De condooms waren te klein’

„De andere keren wel, die avond niet. Er lagen condooms, maar die waren gewoon te klein”, antwoordt Megan op de vraag van Goedele of ze het wel veilig hadden gedaan. Volgens Nieuwsblad heeft de productie van Temptation Island voor de daarop volgende dagen grotere condooms ingekocht.

Naast deze openbaring, heeft Megan ook laten weten dat Kevin niet vijf keer is vreemdgegaan, maar ze na het programma te weten is gekomen dat hij nog meer slippertjes heeft begaan. „Zelfs toen we samen naar Malta waren, heeft hij me bedrogen. Ik denk dat hij aan negen of tien keer zit”, aldus de achttienjarige Vlaamse schone in Goedele On Top.