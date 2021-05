Negende ’Kraantje’ op komst voor Een huis vol-familie

„Wat zijn we ongelooflijk trots, blij maar vooral ook héél dankbaar dat we half december weer een klein Kraantje mogen verwelkomen in onze familie🥰❤. Ik ben ruim 10 weken zwanger van ons negende kindje🤰”, schrijft moeder Linda.

Ze laat weten dat ze het grote nieuws op moederdag bekend hebben gemaakt aan hun kinderen, die zelf al een vaag vermoeden hadden dat ze weer in verwachting zou zijn. „Afgelopen moederdag was heel bijzonder voor ons want toen alle kinderen 's middags thuis waren hebben wij ze het grote nieuws verteld. En ze vinden het allemaal ontzettend leuk☺. De oudste kinderen vonden het al een beetje raar dat ik geen wijn en koffie meer drink, 's middags op de bank lig en 's avonds om 22:00 alweer naar bed ga”, aldus Linda.

Het samengestelde gezin van Familie van der Kraan wordt al langere tijd gevolgd voor Een huis vol. In de laatste aflevering die dit jaar werd uitgezonden werd duidelijk dat er nog een moeder van een groot gezin in verwachting is van de negende: Janneke Jelies.