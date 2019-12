’The invisible life of Euridice Gusmāo’: Loepzuiver melodrama

Maar als hij wel voor dat medium kiest, levert dat vaak iets bijzonders op. The invisible life of Euridice Gusmāo getuigt daarvan.

Gebaseerd op de gelijknamige roman van Martha Batalha uit 2016, vertelt deze film het verhaal van twee zussen vol dromen en ambities. Guida (Julia Stockler) is twintig als we haar leren kennen, Euridice (Crol Duarte) twee jaar jonger. De laatste is serieuzer en wil graag als pianiste naar het conservatorium, terwijl de oudste liever feest met haar Griekse matroos (Nikolas Antunes). Ze scheept zich zelfs met hem in, om maanden later terug te keren naar Rio de Janeiro. Alleen en hoogzwanger.

Gedwongen huwelijk

Niet alleen wijst haar vader Guida vervolgens de deur, hij vertelt ook dat Euridice inmiddels naar Wenen is vertrokken om te studeren. Terwijl zij in werkelijkheid een min of meer gearrangeerd huwelijk is ingestapt met de zoon van één van pa’s zakenrelaties. Een verbintenis die vreugdelozer wordt naarmate haar man Antenor (Gregório Duvivier) vaker van haar eist dat zij haar echtelijke bedplichten vervult.

In brieven die de zussen aan elkaar schrijven delen ze hun leven, maar hun ouders sturen die schrijfsels niet door en antwoord krijgen ze dus nooit. Wat hen er niet van weerhoudt eenzijdig contact te onderhouden, zonder te weten dat ze eigenlijk in dezelfde stad wonen. In een beklemmend bekrompen jaren 50-sfeertje, waarin vrouwen zich te schikken hebben, biedt dat stof te over voor een melodrama. Dat wordt door Aïnouz en zijn acteurs loepzuiver uitgespeeld, traag opbouwend naar een vloedgolf van emoties.

✭✭✭✭