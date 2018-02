Stond de Mol in de schijnwerper?

Simone roept aan de ontbijttafel ’iedereen is bondjesloos’, hoe komt zij hierbij? Er zijn toch gewoon onderlinge bondjes? Stine is verdacht stil en lacht alles weg. De eerste opdracht is Manor Sanatorium, waarin de kandidaten vijf opdrachten kunnen vinden en waar ze 21 minuten de tijd voor hebben. Weer een lekkere opdracht met chaos. Tijdens de opdracht moeten de kandidaten individueel hun tijd uitzetten van hun persoonlijke timer.

Olcay staat in de controleroom en stuurt de rest van de groep aan, ze neemt de tijd hiervoor en rent zelf ook continu mee om de rest in de gaten te houden. Stine snapt niet wat de bedoeling is van de opdracht. In kokers zitten geldbedragen en die moeten ze tellen. Alleen Ruben telt als een gek alle bedragen bij elkaar. En de tijd is om. Jan roept bij zijn opdracht van lampjes draaien waar een woord moet uitkomen: „Simone is de mol.” Heel opvallend, staat Simone in de ’schijnwerper’ als Mol zijnde?

Volgende opdracht moeten de kandidaten de Koetaisi-brug verven. In drie uur tijd zoveel mogelijk mensen werven en de brug wit schilderen.

De burgemeester van Koetaisi beoordeelt of de kandidaten de brug goed geschilderd hebben. Eindelijk een opdracht volledig geslaagd; 1250 euro voor de pot. De opdracht heette ’Praten als Brugman’, zegt dat iets over Jan die niets verfde en alleen maar mensen probeerde te regelen?

Hoogtepunt

De treinopdracht waarbij iedereen kon mollen. De Mol kon hierbij volledig chaos brengen en hierdoor de pot omlaag halen. Heeft de Mol een doos uit het raam gegooid? Waarom rende Jan steeds uit de trein om de dozen af te leveren? Een perfecte opdracht voor de Mol om iedereen verkeerd aan het werk te zetten en zelf niet op te vallen.

Opvallend

Ruben laat amper zijn handjes wapperen. Olcay verdenkt hem en spreekt hem erop aan. ’Ruben, ik denk dat jij de Mol bent’. Ruben vindt het maar prima en zegt: ’Ik ben het niet’. Ruben verdenkt Jan, althans, hij wíl Jan verdacht maken bij Olcay.

Dieptepunt

Wie is de Mol toch? Simone die geen bondjes heeft en in de vorige aflevering antwoord gaf op de vraag van Ruben: ’Simone ben jij de mol?’ antwoordde Simone: ’Ja, ik ben de Mol.’ Niets is wat het lijkt. Meer dan de helft van Wie is de Mol? kijkers verdachten Stine, en nu is de hoofdmol eruit. Hoe verder? Is Simone de Mol die geen bondjes heeft of toch Jan die weinig in de pot brengt en overal de leiding in neemt?