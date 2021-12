Premium Het beste van De Telegraaf

Doek valt voor roemrucht VI: de hoogte- en dieptepunten

Door Daphne van Rossum

Derksen, Genee en Van der Gijp (v.l.n.r.) hadden meer dan eens een schandaaltje aan hun broek. Ⓒ ANP/HH

Na ruim drie jaar (of misschien wel twintig jaar) komt er maandagavond een einde aan de roemruchte meningenshow Veronica Inside, waarin het trio Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp – samen met een handvol wisselende gasten – twee dagen per week ouwehoert over meestal voetbal, maar vooral over alle mogelijke onderwerpen denkbaar.