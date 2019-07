Jules Deelder brengt eigen gin op de markt

Deelder wordt in november 75 en daar moet op gedronken worden. Hij presenteerde woensdagavond in tapperij ’t Kraantje in Rotterdam-West zijn gin. Aan Trouw vertelt hij: „Vroeger had je overal hooguit één soort gin: Gordon’s. Nu ken ik zelfs een burgerrestaurant waar ze vijf soorten schenken. Waaronder hele goeie.”

Het nadeel daarvan is dat er veel zoete gin op de markt kwam, die – zoals de woordkunstenaar het zelf zegt – „bij de dames ontzettend populair zijn”. Deelder ging daarom zelf op onderzoek uit en ging aan de slag bij een distilleerderij in Schiedam. Na twee pogingen had de schrijver ’de perfecte gin’. „Gin moet niet dry zijn. Nat moet-ie zijn.”

Boekenbal

Met zijn jazzband trekt Deelders – hij is drummer – momenteel door heel Rotterdam. Daarbij deed hij ook een bejaardencentrum aan. „Met leeftijdsgenoten, die zien eruit als grijsaards! Ik heb gelukkig niets met die wereld te maken.”

De dichter met zijn Deelder Hard Gin. „Kruidig, rokerig en een buitengewoon lange afdronk.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Tijdens optredens, ginfestivals of waar dan ook. de dichter maakt van iedere gelegenheid gebruik om zijn wondermiddel aan de man te brengen,. Zo ook, onlangs op het Boekenbal. „Verkocht ik gins aan Kluun en Tommy Wieringa.” Laatstgenoemde annuleerde de volgende ochtend echter zijn bestelling. „Vreemd, hij liet het zich de avond ervoor bijzonder goed smaken.”

Deelders Hard Gin, met een alcoholpercentage van 44,91 procent, komt in een inktzwarte fles en kost 75 euro. Het drankje dient volgens de Rotterdammer te worden geconsumeerd met twee klontjes ijs en een ’wolkje’ tonic, en beslist niet met komkommer, citroen ’of andere flauwekul’.