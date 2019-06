Kevin Spacey wil opnieuw af van rechtszaak

De acteur ontkent alle beschuldigingen en zegt dat er geen enkele vorm van seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. De anonieme aanklager zegt dat hij in 2016 werd uitgenodigd in het huis van Spacey om hem een massage te geven. Tijdens de massage werd de man naar eigen zeggen geforceerd om de genitaliën van de acteur aan te raken. Ook zou Spacey de man orale seks hebben aangeboden.

Spacey wilde eerder al dat de zaak werd gestopt, totdat de identiteit van de anonieme man werd bekendgemaakt. Maar de rechter weigerde dat verzoek in te willigen. De man is bang voor bedreigingen van Spaceys-fans.

Sms’jes

De masseur is niet de enige die Kevin Spacey beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag. Star Trek: Discovery-acteur Anthony Rapp deed in oktober 2017 als eerste zijn verhaal waarna vele volgden. Zowel in de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk worden momenteel meerdere beschuldigingen aan het adres van Spacey onderzocht. Ook op de set van de populaire Netflix-serie House of Cards zou de gevallen Hollywoodster zijn boekje te buiten zijn gegaan. De acteur werd ontslagen en uit het laatste seizoen van de serie geschreven.

Amerikaanse media publiceerden vrijdag sms’jes van een jonge man die Spacey beschuldigde van seksueel misbruik in een bar. De anonieme tiener zou zijn vriendin hebben ge-sms’t tijdens de gebeurtenissen, zo blijkt uit rechtbankdocumenten die donderdag openbaar zijn gemaakt. Hij zou tot acht keer toe in zijn kruis gegrepen zijn door de acteur.