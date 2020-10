Belgen verrast door ontmoeting koning Albert en Delphine

Het paleis maakte eerder dinsdag bekend dat de ontmoeting zondag heeft plaatsgevonden op kasteel Belvédère. Ook koningin Paola was daarbij aanwezig. Het drietal stelde dat „na het tumult, het lijden en de verwondingen”, het nu tijd is voor „vergeving, genezing en verzoening”, zo stond in een door hen ondertekende verklaring. Het hof voegde er ook meteen een foto bij.

Royaltykenner Jo De Poorter zegt dat Albert 180 graden gedraaid is. Jarenlang wilde hij niets met Delphine te maken hebben. In gesprek met Het Laatste Nieuws stelt De Poorter verbluft te zijn door de snelheid en kracht waarmee het verhaal zich de afgelopen maand heeft ontwikkeld, zeker nu ook koningin Paola erbij betrokken is. „De taal en de woordkeuze kan niet liefdevoller zijn”, zegt hij. „Het is diametraal het tegenovergestelde van wat er afgelopen jaren gebeurd is.”

’Chapeau Albert’

Ook kenner Brigitte Balfoort is verrast. „Dit had niemand ooit verwacht”, zegt ze tegen Het Laatste Nieuws. Het moment kan volgens haar ook niet beter. „Het koningshuis is nu de enige met goed nieuws. Eerst dacht ik chapeau Filip, maar nu toch ook een klein beetje chapeau Albert. Hier stond geen dwangsom op, hij heeft hier zelf voor gekozen. Eindelijk heeft hij de goede entourage die zegt: sire, doe dat toch, maak het goed.”

De Poorter geeft toe dat er voor Albert eigenlijk geen andere route was maar dat deze ’verzoening’ wel de deur opent naar allerlei nieuwe mogelijkheden. Volgens hem is het een „belangrijkste stap vooruit” dat Albert, Paola en Delphine in de toekomst ergens samen aanwezig kunnen zijn.

De ontmoeting kwam enkele weken nadat Alberts zoon koning Filip Delphine al uitnodigde voor een gesprek op het paleis. Ook dat bezoek werd destijds toegejuicht in België.