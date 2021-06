Gravin Eloise draagt altijd kettinkje van prins Friso

De ketting is een van de sieraden die ze nooit afdoet, vertelt ze. „Ik heb deze voor mijn doop gekregen van mijn oom Friso die helaas in 2013 is overleden. Pas jaren na mijn doop heb ik de ketting ’teruggevonden’. Hij lag in een kistje met allemaal andere sieraden van mijn doop.”

Het sieraad is vanwege het overlijden van prins Friso extra speciaal voor Eloise. „Omdat ik het gevoel heb dat ik oom Friso zo altijd een beetje bij me draag. Het is een soort subtiel aandenken en een teken dat ik hem nooit zal vergeten.”

Prins Friso overleed in augustus 2013 aan de gevolgen van het ski-ongeluk dat hem anderhalf jaar eerder tijdens zijn wintersportvakantie in het Oostenrijkse Lech had getroffen.