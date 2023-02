Dit is de ’oudere’ vrouw die prins Harry ontmaagd zou hebben

Een van de meest besproken passages in het boek van prins Harry is die over zijn ontmaagding. Hij was 17 jaar, het gebeurde in een steegje achter een pub en er was een ’oudere vrouw’ bij betrokken, zo schreef Harry. En meteen begon wereldwijd het gissen naar wie die dame was.

Nu weten we het: ze heet Sasha Walpole. Nu een 40-jarige bestuurster van graafmachines met twee kindjes, maar in juli 2001 een vriendin die op een dronken avond de eerste keer van prins Harry (nu 38, twee jaar jonger dan zij) meemaakte. Ze doet voor het eerst haar verhaal in de Britse tabloid The Sun.

’Wham-bam’

Ze herinnert zich naar eigen zeggen nog hoe zij en Harry die avond in de Vine Tree Inn in Norton, Wiltshire zeker tien shots tequila, Baileys en sambuca deelden op de avond waarop ze haar 19e verjaardag vierden met vrienden. „We waren redelijk dronken”, zegt Walpole. „We kropen buiten op een hek naar het veld. Ik gaf Harry een sigaret en stak de mijne en de zijne aan. Toen begon hij me te kussen.”

Daarna gebeurde het. „Een wham-bam tussen twee vrienden”, noemt ze de daad, die volgens haar maar vijf minuten duurde. „De seks was passioneel en spannend omdat we wisten dat het eigenlijk niet kon, maar van het een kwam al snel het ander. We zijn op de grond geëindigd. Gesproken werd er niet. Ik herinner me zijn ondergoed wel, hij droeg boxershorts.”

Verstopt in telefooncel

Volgens haar was Harry destijds 16, een jaar jonger dan hij zelf schrijft in zijn boek. Ze kenden elkaar van toen Walpole als stalknecht werkte in Highgrove, het buitenverblijf van koning Charles; ook zagen ze elkaar meermaals tijdens polowedstrijden. „We hadden er verder niet over gepraat. Het gebeurde gewoon. Hij was jong, we waren vrienden en het was een beetje stout.”

Na de vrijpartij verstopte Harry zich volgens Walpole in een rode telefooncel en keerde zij terug naar de pub, zodat het niet zou opvallen dat ze er samen tussenuit waren geknepen. „Voor mij was hij niet prins Harry. Hij was Harry, een vriend met wie het een beetje uit de hand was geslopen. Na afloop heb ik hem nog een mep op zijn kont gegeven.”

Dat ze haar verhaal nu doet in The Sun, heeft volgens haar alles te maken met het boek. Ze was ’geschokt’ door wat hij daar schreef, zegt ze. „Niemand heeft me gewaarschuwd dat ik in het boek zou staan. Harry of zijn mensen hadden me dat wel mogen zeggen. Ik leid een rustig leven, ik heb hier niet om gevraagd.”