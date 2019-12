Borgtocht Harvey Weinstein verhoogd naar 5 miljoen

De verhoging is het gevolg van meerdere overtredingen van de voorwaarden van de borgtocht die met behulp van de enkelband van Weinstein zijn geconstateerd, meldt Variety. Volgens de aanklager in de zaak ging de voormalig filmmaker zelfs 57 keer in de fout in minder dan twee maanden. Het juridische team van de oud-producent wijt die misstappen aan een technisch mankement in de enkelband.

Tijdens de zitting in New York woensdag lieten de advocaten van Weinstein ook weten dat de rugoperatie die de 67-jarige deze week moet ondergaan de rechtszaak niet zal vertragen. Vanaf 6 januari staat de oud-Hollywoodproducent terecht voor vijf gevallen van seksueel misbruik. Zijn raadsman meldde dat Weinstein daar naar uitkijkt. „Voor hem kan 6 januari niet vroeg genoeg komen”, aldus de advocaat. „Hij wil zijn naam zuiveren en dat met de wereld delen.”