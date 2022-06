Malieveld stroomt vol voor Anouk waar zij jawoord geeft tijdens concert

Op het Malieveld prijkt een groot podium, met schermen aan weerszijden. Bezoekers lopen over het veld of hebben een plekje in het gras gezocht, of aan een van de picknicktafels die op het terrein staan. In totaal worden er 40.000 mensen verwacht, meldde concertorganisator MOJO al eerder.

Zangeres S10 is te horen in het voorprogramma, evenals rapper Frenna. Met de bekendste hit van S10, De Diepte waarmee ze Nederland afgelopen mei vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival, werd tijdens haar optreden uit volle borst meegezongen.