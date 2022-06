Vol Malieveld wacht op jawoord Anouk

Op het Malieveld prijkt een groot podium, met schermen aan weerszijden. Bezoekers lopen over het veld of hebben een plekje in het gras gezocht, of aan een van de picknicktafels die op het terrein staan. In totaal worden er 40.000 mensen verwacht, meldde concertorganisator MOJO al eerder.

Veel bezoekers van het concert van Anouk op het Malieveld lijken zaterdagavond toch vooral voor de muziek te komen, en niet speciaal voor de trouwerij van de zangeres en haar partner Dominique. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel mensen al een kaartje hadden voordat Anouk bekendmaakte op deze avond ook in het huwelijk te treden.

Concert

„Wij vinden Anouk gewoon leuk”, zeggen een man en een vrouw die „al heel lang kaartjes” hebben. „En het is lekker dat het buiten is”, vinden ze. Twee bezoeksters geven aan Anouk op Paaspop te hebben gezien en daardoor ook nu van de partij zijn. „We vonden haar heel tof. En er waren nog kaartjes, dus toen hebben we die nog gekocht.”

Ook een man die met een vriend is gekomen zegt ’meer voor de gezelligheid’ te komen dan voor het huwelijk. „Even een avondje weg, even eruit”, zegt hij. Ook een vrouw die in de rij voor de munten staat en met een man is gekomen, zegt dat zij „alleen voor het concert” zijn gekomen. „We worden nu in een keer ook geconfronteerd met het trouwen. Maar we hadden al een kaartje.”

Toch is er ook een aantal bezoekers dat extra heeft uitgepakt omdat Anouk gaat trouwen op het Malieveld. Een groepje vrouwen heeft bijvoorbeeld speciaal voor de gelegenheid witte strikken van kant op het hoofd gezet en een aantal mensen draagt een witte sluier. „Anouk gaat trouwen dus daar wilde ik een beetje aandacht aan geven”, zegt een vrouw die zo’n sluier draagt. Toch komt ook zij niet alleen voor het huwelijk, maar omdat ze Anouk „geweldig” vindt. „We hebben de kaarten al vanaf het moment dat bekend werd dat ze naar het Malieveld kwam”, zegt ze.

Het concert van Anouk is zaterdag voorafgegaan door voorprogramma’s van S10 en Frenna.