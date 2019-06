Dennis Weening niet welkom bij Art Rooijakkers

Als Wilfred Genee hem in Café Hendriks & Genee vraagt of Dennis een van zijn sidekicks wordt, zegt Art: „Nee, nee, nee, die mag niet komen. Die werkt niet meer voor televisie, he?” Genee dringt vervolgens nog eens aan een vraagt: „Komt er niet meer in?”, Art antwoordt met: „Nee, eigenlijk niet, nee.”

Uit het gesprek blijkt verder dat Art en Dennis niet meer met elkaar praten en het ook niet uitgepraat hebben. „We hebben één keer gebeld, daarna nooit meer. (...) Ik heb hem nooit meer gesproken.”

Het was Dennis die vorig jaar de wereld in hielp dat zijn ontslag bij Expeditie Robinson niet vrijwillig was. Hij noemde Art als zijn opvolger én de reden voor zijn vertrek. Uiteindelijk bleek dat Kaj Gorgels de presentatie van het programma op zich gaat nemen.