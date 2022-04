Joe en Jill Biden laten kleindochter trouwen in het Witte Huis

Naomi zal dit najaar in het huwelijksbootje stappen met haar verloofde Peter Neal. „Peter en ik zijn mijn oma en opa eindeloos dankbaar voor de kans om onze bruiloft in het Witte Huis te vieren”, schrijft Naomi op Twitter. „We kunnen niet wachten om onze toewijding aan elkaar officieel uit te spreken.

Naomi en Peter ontmoetten elkaar vier jaar geleden voor het eerst in New York City, nadat ze waren gekoppeld door een wederzijdse vriend. In september vorig jaar verloofde het stel zich.

Het laatste huwelijk dat in het Witte Huis werd voltrokken was de bruiloft van Jenna Bush in 2008. De dochter van George W. Bush gaf toen het jawoord aan Henry Hager.