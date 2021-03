Actrice Eva Smid is dakloos en start crowdfundactie

Eva Smid Ⓒ ANP/HH

Eva Smid, bekend van haar rollen in Moordvrouw en Malaika, is dakloos en daarom haastig op zoek naar nieuwe woonruimte. De actrice heeft haar ’droomplek gevonden waar rust, buitenlucht en saamhorigheid is’, maar kan dit niet zelf bekostigen. Ze is daarom een crowdfundactie gestart om een bedrag van maar liefst 250.000 euro in te zamelen.