Paris Hilton en vriend begonnen aan ivf-traject

„We zijn bezig met ivf”, aldus Paris, die daar een specifieke reden voor lijkt te hebben: „Want dan kan ik voor een tweeling kiezen als ik dat wil.” Ze vertelt dat haar voormalig assistente Kim Kardashian haar daar het een en ander over heeft uitgelegd. Eerder liet ze al eens weten dat Kim haar had aangeraden haar eitjes in te vriezen. Toen zei ze: „Ik vind dat elke vrouw dat moet doen want dan hou je de controle en hoef je niet alleen daarom een man te vinden en te trouwen.”

Dat probleem heeft Paris, die volgende maand veertig wordt, niet want ze zegt in Carter haar droomman te hebben gevonden. „Hij is honderd procent de ware. We hebben het de hele tijd over hoe we onze bruiloft gaan plannen en bespreken ook al babynamen. Ik heb er heel veel zin in om de volgende fase van mijn leven in te gaan, en eens echt een leven te hebben.”