Jennifer Aniston en Justin hadden gedroomd liefdesnestje al klaar

Het huis in Bel Air moest het plekje worden waar Jennifer Aniston zich eindelijk zou settlen en gelukkig zou zijn, vanzelfsprekend met haar man Justin Theroux, zo is te lezen in het artikel op de website van Architectural Digest. „Er was een tijd dat ik dacht dat het iets romantisch had om elke drie maanden mijn spullen te pakken en naar een andere plaats te verhuizen. Nu ben ik kritischer in de projecten die ik aanneem”, vertelt ze. „ Ik kijk hier rond, zie mijn man en mijn honden en ons huis en er is geen enkele andere plaats waar ik liever zou willen zijn.”

Deze uitspraak zal ze een paar maanden vóór het blad afgelopen week in de winkels kwam te liggen, al gedaan hebben, maar de timing daarvan komt nu voor de makers van het artikel wel zeer ongunstig. Het is immers dezelfde week waarin Aniston en haar geliefde Justin Theroux de krantenkoppen haalden vanwege hun break-up. Ze gaven daarover zelf een verklaring af, noemden geen reden, maar er werd direct al gesuggereerd dat de woonplaatsen van beiden een probleem was: Jennifer zou zich thuis voelen in Los Angeles, waar ook haar vriendinnen wonen, Justin houdt van New York.

Hokkerig

Een bron bevestigt deze suggestie aan Page Six. Jennifer Aniston zou wel degelijk geprobeerd hebben te aarden op Manhattan in New York. Ze heeft geprobeerd haar thuis te maken van Justins woning in Greenwich Village. „Maar Jen kon haar draai maar niet vinden in het hokkerige appartement en met de vele paparazzi die voortdurend voor het huis stonden. Ze was daar niet gelukkig en ze is dan echt niet zo gemakkelijk en ongedwongen als ze graag wil overkomen.” Ze zou de stad graag ontvluchten om wat privacy te vinden op haar uitgestrekte landgoed in Bel Air en het liefst had ze Justin daar natuurlijk bij. „Maar Justin voelde zich al evenmin thuis in LA. Hij houdt van New York met zijn minder gepolijste menigte.” Daar komt bij dat Justin drukker dan ooit is, met drie films op stapel.

Toch richtten ze wel samen Jennifers huis in de wijk Bel Air in. „Justin wilde er per se bij betrokken zijn”, vertelt de Friends-actrice, die zegt dol te zijn op het inrichten van huizen, in het interview in het architectuurblad. „Ik moest echt leren hoe ik de stem van iemand anders in het ontwerpproces kon invoegen. Ik ontdekte dat het niet werkte om meteen elke suggestie van zijn kant af te wijzen.”

Comfort

Maar is hij bij het inrichten betrokken geweest, wonen zal hij er niet meer in het stijlvolle huis in L.A. En hoe frustrerend het ook moet zijn voor het glamourkoppel dat de liefde voor hun wederzijdse steden groter was dan hun liefde voor elkaar, het past wel bij het motto dat Aniston ook aanhoudt voor het kiezen van designmeubels in haar huis: „Sexy is belangrijk, maar comfort is essentieel.” En dat comfort hoeft ze nu niet meer op te geven voor haar sexy ex-man.