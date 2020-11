Glansrol voor Iris in Typisch Renesse: ’Behandel haar niet als kleuter’

Iris (m.) met haar ouders. Moeder Ella: „Als je moeilijk communiceert, duik je in een tunnel die steeds dieper wordt.” Ⓒ Marjon Lukje

Ze is misschien wel dé ster van Typisch Renesse (BnnVara): Iris Ligterink (27). De jonge vrouw met het syndroom van Down, in de lente uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar in Zeeland, wordt gevolgd in de dagelijkse docureeks. Haar ouders hebben een missie: „Haal mensen met een beperking niet naar beneden.”