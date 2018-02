Ook Diana’s persoonlijke fotograaf Patrick Demarchelier beschuldigd

Hij is niet de enige die in de The Boston Globe genoemd worden: tal van mensen die actief zijn in de modebranche worden genoemd. Agenten, castingdirectors en stylisten komen voor in het artikel. De 74-jarige Franse fotograaf valt op, omdat hij eens de beroemde foto schoot waarop prinses Diana een strapless jurk en tiara draagt. Hij doet de beschuldigingen af als ’belachelijk’. „Pure leugens.” Hij wijst erop dat hij getrouwd is en ’nooit, nooit, nooit’ een model heeft aangeraakt.

De foto van prinses Diana door Patrick Marchelier hangt in 1990 bij de tentoonstelling Vogue 100: a Century of Style in Londen Ⓒ Hollandse Hoogte

De ex-assistente die hem beschuldigt, zegt dat hij haar al lastigviel toen ze 19 was. Ze beweert dat ze hem aanvankelijk afwees, maar uiteindelijk toegaf, omdat ze bang was haar baan te verliezen, aldus de Globe. „Ik herinner me vele testshoots met tienermeisjes waar Patricks team van assistentes, waar ik dus toebehoorde, van de set gestuurd werden. En de volgende dag vonden we dan in de donkere kamer naaktfoto’s van het meisje.”

Vulgaire voorstellen

Naast de assistente zijn er ook zes modellen die beschuldigingen uitspreken. Eén van hen zegt dat ze als tiener in Parijs werkte, toen Demarchelier haar vroeg of ze seksuele handelingen bij hem wilde uitvoeren. Hij zou haar beroemd maken als ze ermee akkoord ging. Maar zij wees het af. Twee jaar later zou het gebeuren zich bij een shoot in New York herhaald hebben.

De andere modellen zeggen dat de fotograaf hen bij hun borsten gegrepen zou hebben, hun hand naar zijn geslachtsdeel gedwongen zou hebben en vulgaire voorstellen zou hebben gedaan. Modellen, veteranen uit de sector, stellen in The Boston Globe dat het in de modebranche, net als in Hollywood, bolstaat van misbruik en seksuele intimidatie.