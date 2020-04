Moeder Patricia Paay verrast via hoogwerker

Alice Paay, de moeder van Patricia Paay en Yvonne Keeley, verhuisde vorige jaar samen met haar man John naar een verzorgingstehuis in Rotterdam. Helaas overleed hij kort daarna en woont Alice sindsdien alleen. Nu er in verband met de coronamaatregelen ook geen bezoek meer mag komen, besloot Yvonne haar moeder te verrassen.

Met behulp van een hoogwerker kon ze, samen met haar dochter Roxy, tóch haar moeder zien. „Mijn moeder is nu 95 en we mogen niet meer bij haar op bezoek. Dan maar op deze manier. Ik mis haar vreselijk, dus dit was een uitkomst om haar toch even van dichtbij, maar wel met 1,5 meter ertussen, te zien”, laat de zus van Patricia Paay weten.