Nederlandse Solange Dekker wint internationale missverkiezing voor trans vrouwen

„De boodschap die ik de wereld wil laten zien, is dat je nooit moet stoppen met in jezelf te geloven”, zegt Dekker volgens RTL Nieuws in haar overwinningsspeech. „Je moet altijd volledig in jezelf geloven om alles te bereiken wat je wilt, want je bent de held van je eigen verhaal.”

Dekker wordt gekroond tot Miss International Queen 2023. Ⓒ ANP/HH

Dekker verwierf eind 2020 landelijke bekendheid toen zij als eerste trans vrouw in Nederland een regionale missverkiezing won. Eerder deed ze al mee aan een missverkiezing in Barcelona. Daar schopte ze het tot de top tien.