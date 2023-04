As the World Turns-actrice Elizabeth Hubbard overleden

„Met een gebroken hart spijt het me om te moeten zeggen dat mijn moeder dit weekeinde is overleden”, meldt Hubbards zoon Jeremy. „Dankjewel dat je een onwrikbare rots bent geweest die me door het leven heeft geleid. Ik zal proberen je nagedachtenis in ere te houden zolang ik leef.”

Hubbard was tussen 1984 en 2010 te zien als zakenvrouw Lucinda Walsh in As the World Turns, waarvoor ze meerdere malen een Emmy-nominatie kreeg. In 1974 won ze al een Emmy voor haar rol in The Doctors en in 1976 won ze een tweede voor haar werk in de tv-film First Ladies Diaries: Edith Wilson.

In 2009 dook Hubbard op in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze speelde daarin de rol van seksuologe Sair Poindexter, de Amerikaanse moeder van Irene Huygens (Anita Donk) en oma van Ronja (Alexandra Alphenaar) en Dex (Emiel Sandtke). Hubbard woonde destijds in Nederland omdat haar partner uit Nederland kwam.