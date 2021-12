Bruce Springsteen vangt miljoenen voor verkoop muziekcatalogus

Nieuws over de verkoop zong vorige maand al rond, maar toen waren zowel Sony als Universal nog in de race om de rechten te kopen. Springsteen kreeg uiteindelijk het hoogste bod van Sony en stelde daarmee de toekomst van hem en zijn familie veilig, voor zover dat nog niet het geval was. Voor veel artiesten die ouder worden is verkoop van de muziekcatalogus een ideale manier om in een klap een groot bedrag binnen te slepen, omdat de kans op muziek maken en toeren steeds kleiner wordt.

Spingsteen heeft ook zeer goed verdiend aan zijn optredens over de hele wereld gedurende zijn loopbaan. The Boss pakte zo’n 750 miljoen euro tussen 2010 en 2019, toen hij nog veelvuldig optrad. Daarnaast verkoopt hij via zijn website live opnames uit zijn archief.